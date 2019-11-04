البايرن يقيل مدربه كوفاتش

المصدر: د ب أ

أقال نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مديره الفني الكرواتي نيكو كوفاتش، حسبما أكد النادي الأحد بعد يوم واحد من الهزيمة القاسية 1 / 5 أمام إنتراخت فرانكفورت السبت في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أشارت إلى أن قرار الإقالة اتخذ أمس بعد هذه الهزيمة.

وكانت تقارير أخرى أمس أشارت إلى أن كوفاتش سيظل مديرا فنيا للفريق خلال المباراتين المقبلتين على الأقل، حيث يلتقي فيهما الفريق أولمبياكوس اليوناني يوم الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا ثم بوروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في البوندسليغا.

ولكن النادي كشف رسميا عن إقالة كوفاتش.