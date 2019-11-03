إنتراخت يلطم البايرن بـ "الخمسة" في البوندسليغا

المصدر: د ب أ

تلقى بايرن ميونخ لطمة قوية في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الألماني لكرة القدم ومني الفريق بهزيمة ثقيلة 1 / 5 أمام مضيفه إنتراخت فرانكفورت السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

كما شهدت نفس المرحلة أمس أيضا فوز بوروسيا مونشنجلادباخ المتصدر على مضيفه باير ليفركوزن 2 / 1 وبوروسيا دورتموند على فولفسبورج 3 / صفر ولايبزج على ماينز 8 / صفر ويونيون برلين على هيرتا برلين 1 / صفر وتعادل فيردر بريمن مع فرايبورج 2 / 2.

وتلقى بايرن لطمة قوية في وقت مبكر من المباراة بطرد لاعبه المخضرم جيروم بواتينج في الدقيقة التاسعة للخشونة مع جونزالو باسيينسيا لاعب فرانكفورت.

واحتسب الحكم في البداية ضربة جزاء لإنتراخت إلى جانب طرد بواتينج، ولكنه عدل عن احتساب ضربة الجزاء وأبقى على البطاقة الحمراء بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار).

واستغل إنتراخت فرانكفورت تفوقه العددي بعد هذا الطرد المبكر وتقدم بهدفين سجلهما فيليب كوستيتش وجبريل سو في الدقيقتين 25 و33، ولكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي قلص الفارق بتسجيل هدف مهم لبايرن في الدقيقة 37.

ورغم هذا، استغل أصحاب الأرض التفوق العددي مجددا ووسعوا الفارق مع بايرن في بداية الشوط الثاني بهدف سجله ديفيد أبراهام في الدقيقة 49 ثم ضاعف النمساوي مارتين هينتريجر مدافع إنتراخت من صعوبة المباراة على بايرن بتسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 61 قبل أن يختتم باسيينسيا التسجيل في المباراة بالهدف الخامس لإنتراخت في الدقيقة 85.

وفشل إنتراخت في تسجيل هدف التقدم من الضربة الحرة التي احتسبت ضد بواتينج، ولكن كوستيتش سجل هدف التقدم من متابعة جيدة بعد تسديدة زميله سو التي ارتدت من ديفيد ألابا لاعب بايرن.

ثم ضاعف سو النتيجة بنفسه بالهدف الثاني قبل أن ينطلق ليفاندوفسكي بين اثنين من المدافعين ويقلص النتيجة بالهدف الوحيد لبايرن.

وفي الشوط الثاني، أمطر إنتراخت شباك ضيفه بثلاثة أهداف ليحقق عليه فوزا كبيرا طال انتظاره.

وضاعف إنتراخت بهذا الفوز الضغوط الواقعة على مديره الفني السابق الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني الحالي لبايرن.

والهزيمة هي الأولى لبايرن بعد 16 مباراة حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم أمام إنتراخت فرانكفورت كما ضاعفت من الضغوط الواقعة على خط دفاع بايرن في الموسم الحالي.

كما تمثل الهزيمة صدمة هائلة لمعنويات بايرن قبل مباراته أمام أولمبياكوس اليوناني منتصف هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا وقبل مباراة القمة المرتقبة مع دورتموند مطلع الأسبوع المقبل في المرحلة الحادية عشرة من البوندسليجغا.

وأفسد إنتراخت احتفال توماس مولر نجم بايرن بخوض المباراة رقم 500 له مع الفريق، كما أفسد فرحة ليفاندوفسكي بمواصلة مسيرته في تحطيم وتعزيز الأرقام القياسية بمسيرته مع بايرن.

وأصبح ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ البوندسليغا يهز الشباك في كل من المباريات العشرة الأولى لفريقه في أي موسم من مواسم البطولة.

وسجل ليفاندوفسكي هدف فريقه الوحيد في مباراة أمس لتكون المباراة العاشرة على التوالي التي يهز فيها الشباك بالمباريات العشر التي خاضها بايرن في البوندسليجا بالموسم الحالي حتى الآن ليعزز الرقم القياسي الذي انفرد به في الأسبوع الماضي بهز شباك يونيون برلين.

وكان الرقم القياسي السابق مسجلا باسم الغابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي هز الشباك لبوروسيا دورتموند في أول ثماني مباريات من المسابقة بموسم 2015 / 2016.

ورفع ليفاندوفسكي (31 عاما) رصيده إلى 14 هدفا في المسابقة حتى الآن.

وهز ليفاندوفسكي أيضا الشباك في أول ثلاث مباريات لبايرن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث أحرز خلالها خمسة أهداف للفريق.

كما هز الشباك في مباراة فريقه بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا لتكون المباراة أمام بوخوم يوم الثلاثاء الماضي في كأس ألمانيا هي ثاني مباراة رسمية لبايرن في الموسم الحالي لا يهز فيها ليفانوفسكي الشباك علما بأنه شارك بديلا في بداية الشوط الثاني.

وكانت المباراة الرسمية الوحيدة السابقة لبايرن التي لم يهز فيها الشباك هذا الموسم هي المباراة الأولى للفريق في الموسم والتي خسرها صفر / 2 أمام بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني.

واستفاد بوروسيا مونشنجلادباخ من سقوط بايرن في فخ الهزيمة الثانية له في الموسم الحالي وعزز صدارته لجدول البطولة موسعا الفارق مع حامل اللقب إلى أربع نقاط بالفوز الثمين على مضيفه باير ليفركوزن.

وأنهى مونشنجلادباخ الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما أوسكار فيندت وماركوس تورام في الدقيقتين 18 و42 مقابل هدف سجله كيفن فولاند في الدقيقة 25 فيما لم يشهد الشوط الثاني أي أهداف للفريقين.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام دورتموند الذي قفز إلى المركز الثاني، فيما تراجع بايرن للمركز الرابع برصيد 18 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف لايبزج وأمام فرايبورغ.

وعلى استاد "ريد بول آرينا"، حسم لايبزج المباراة أمام ضيفه ماينز تماما في الشوط الأول، حيث أنهاه لصالحه بخماسية نظيفة سجلها مارسيل سبيتسر وتيمو فيرنر وكريستوفر نكونكو ومارسيل هالستنبرج ويوسف بولسن في الدقائق الخامسة و30 و35 و38 و44.

وخلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني، عزز لايبزج تقدمه بهدفين آخرين سجلهما فيرنر والفرنسي نوردي موكيلي في الدقيقتين 48 و50 ثم ضاعف الفريق من صدمة ماينز بالهدف الثامن عن طريق فيرنر في الدقيقة 87 ليكون الهدف الثالث (هاتريك) لفيرنر في هذه المباراة التي شهدت أكبر فوز للايبزج في تاريخ مشاركاته بالبوندسليغا.

وشهد استاد "سيجنال إيدونا بارك" في دورتموند إثارة من نوع مختلف حيث أصيب الحكم توبياز فيلز بعد دقائق قليلة من الكرة التي سددها لوكاس نميتشا لاعب فولفسبورج وارتدت من العارضة.

وحل الحكم المساعد (حامل الراية) مارتن طومسون مكان فيلز في إدارة المباراة فيما تولى فيلز مهام الحكم الرابع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تحسن أداء دورتموند في الشوط الثاني ليمطر شباك ضيفه بثلاثة أهداف سجلها تورجان هازارد ورافاييل جيريرو وماريو جويتزه في الدقائق 52 و58 و88 من ضربة جزاء.

وضاعف دورتموند بهذا من الضغوط على فولفسبورج الذي خسر 1 / 6 أمام كأس ألمانيا منتصف الأسبوع الماضي.

وتغلب فرايبورج على النقص العددي في صفوفه بعد طرد يانيك هايبرير في الدقيقة 87 لنيله الإنذار الثاني في المباراة وانتزع التعادل الثمين 2 / 2 مع مضيفه فيردر بريمن في الوقت بدل الضائع.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم ميلوت ريشكا لبريمن في الدقيقة التاسعة وتعادل نيلز بيترسن لفرايبورج في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، تيودور جبريسلاسي مجددا لبريمن في الدقيقة 60 وتعادل بيترسن لفرايبورج في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحسم يونيون برلين مباراة ديربي برلين لصالحه بالفوز على جاره هيرتا برلين بهدف نظيف سجله سيباستيان بولتير من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوقفت المباراة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بعد إلقاء الجماهير الألعاب النارية داخل أرض الملعب وتصاعد دخان كثيف غطى أحد المرميين.

وبعد فترة توقف قصيرة، عاد اللاعبون إلى أرض الملعب لكنهم كادوا يغادرونه مجددا عقب سقوط المزيد من الألعاب النارية على نصف الملعب الخاص بيونيون برلين.

وتوقفت المباراة لنحو ست دقائق قبل أن يعود اللاعبون وتستأنف أحداث أول مباراة ديربي في برلين منذ 42 عاما.