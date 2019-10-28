كلوب يكشف سرّ فوز ليفربول على توتنهام

المصدر: د ب أ

أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالفوز الثمين الذي حققه فريقه 2 / 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير الأحد، في قمة مباريات المرحلة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقلب ليفربول تأخره بهدف مبكر أحرزه هاري كين بعد مرور 47 ثانية فقط على انطلاق المباراة، بعدما أحرز هدفين عن طريق قائده جوردان هندرسون ونجمه الدولي المصري محمد صلاح في الدقيقتين 52 و75 من ركلة جزاء.

وقال كلوب عقب المباراة "لقد كانت مباراة غاية في الروعة، أحببتها حقا لأكون صادقا".

أوضح كلوب "بدأنا بشكل جيد ولكننا كنا غير محظوظين بعدما استقبلنا هدفا في الثواني الأولى".

أضاف المدرب الألماني "أفضل ما في فريقي اليوم هو أنه لا يمكن لأحد رؤية أي تأثير للهدف المبكر لتوتنهام".

اختتم كلوب حديثه، قائلا: "كنا هادئين خلال فترة الراحة ما بين الشوطين، لأن المشكلة الوحيدة التي واجهتنا كانت تأخرنا في النتيجة".

وبهذا الفوز، استعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية للمسابقة، بتعادله 1 / 1 مع مضيفه مانشستر يونايتد، ليعزز الفريق الأحمر صدارته لترتيب البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، متفوقا بفارق ست نقاط على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين.