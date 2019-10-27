أتلتيكو مدريد يزاحم برشلونة على صدارة الليغا

المصدر: د ب أ

زاحم أتلتيكو مدريد فريق برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه أتلتيك بلباو 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ليغانيس على ريال مايوركا 1 / صفر وبلد الوليد على ضيفه إيبار 2 / صفر.

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد ساؤول نيغويز وألفارو موراتا في الدقيقتين 28 و64.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة وقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة، وبفارق نقطة أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 13 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.

فيما تعد هذه الخسارة هي الثالث لأتلتيك بلباو في الدوري مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.

وبإمكان غرناطة أن ينتزع صدارة الدوري الإسباني اليوم الأحد في حال فوزه على ريال بيتيس بأية نتيجة، في ظل تأجيل لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي كان يفترض إقامته أمس السبت بسبب الظروف السياسية في إقليم كتالونيا.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق ليغانيس أول انتصار له في الدوري الإسباني هذا الموسم بفوزه على ضيفه ريال مايوركا 1 / صفر.

ويدين ليغانيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتن بريثويت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

ورفع ليغانيس رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير وتوقف رصيد مايوركا عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

وهذا هو الفوز الأول لفريق ليغانيس في الدوري مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لمايوركا في الدوري هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات والتعادل في مباراة وحيدة.

وفي المباراة الثالثة، فاز بلد الوليد على ضيفه إيبار 2 / صفر.

وسجل هدفي بلد الوليد سيرجيو جوارديولا نافارو ومحمد ساليسو في الدقيقتين العاشرة و39.

ورفع بلد الوليد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد إيبار عند تسع نقاط في المركز السادس عشر.