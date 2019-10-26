البايرن يعود لصدارة البوندسليغا بفوز على أونيون برلين

المصدر: رويترز

هز روبرت ليفاندوفسكي الشباك لينفرد بالرقم القياسي بالتسجيل في أول تسع مباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في فوز بايرن ميونيخ 2-1 على ضيفه أونيون برلين ليستعيد الصدارة اليوم السبت.

ورفع ليفاندوفسكي، الذي هز الشباك في جميع مباريات الدوري ودوري الأبطال وكأس ألمانيا هذا الموسم بمجموع 19 هدفا، رصيده إلى 13 هدفا في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني ليحقق رقما جديدا في الدوري.

وكان المهاجم البولندي يتقاسم الرقم السابق مع بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند السابق بالتسجيل في أول ثماني مباريات في الدوري.

وافتتح بنجامين بافارد التسجيل لصاحب الأرض في الدقيقة 13 بتسديدة مباشرة من 17 مترا، لكن الأداء كان متواضعا فيما تبقى من الشوط وافتقر البايرن للإبداع في ظل مقاومة أونيون.

وأنقذ مانويل نوير ركلة جزاء بعد هدف ليفاندوفسكي بست دقائق، إذ سعى بايرن للخروج بشباك نظيفة لأول مرة بعدما استقبل هدفين في كل مباراة من المواجهات الخمس الأخيرة بجميع المسابقات.

لكن نوير لم يستطع فعل أي شيء أمام ركلة جزاء أخرى نفذها سيباستيان بولتر بنجاح في الدقيقة 85.

ولم يقدم بايرن أداء مقنعا مرة أخرى، لكنه خرج منتصرا بفضل سلسلة أهداف ليفاندوفسكي، إذ استعاد الصدارة برصيد 18 نقطة متفوقا بنقطة واحدة على فرايبورغ الذي تغلب 2-1 على ضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ بعدما سجل الفريقان في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأبلغ نيكو كوفاتش مدرب بايرن الصحفيين "الآن نحن في المركز الذي نريده. نتصدر الدوري".

ويأتي الفوز في وقت مناسب لكوفاتش الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب معدل التسجيل المنخفض ودفاع الفريق السيئ.

وأضاف المدرب الكرواتي "أنا راض عن الأداء. لم نقدم الكثير للمنافس في الدفاع وحصلنا على عدد كبير من الفرص لكننا لم نستغلها للأسف". "سنتجاوز هذا الأمر في وقت ما ونسجل المزيد من الأهداف من الفرص الكثيرة التي نصنعها".

ولدى دورتموند 16 نقطة بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف في قمة وادي الرور مع غريمه شالكه صاحب 15 نقطة.

وأهدر باير ليفركوزن في فرصة التقدم من بين أول ثلاثة مراكز بتعادله 2-2 مع ضيفه فيردر بريمن. ويملك ليفركوزن، الذي انتصر مرة واحدة في آخر أربع مباريات في الدوري، 15 نقطة.

ويستطيع بروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورغ التقدم للقمة لو انتصرا على أينتراخت فرانكفورت وأوجسبورج على الترتيب غدا الأحد.