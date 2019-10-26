انتقال مبابي إلى صفوف يوفنتوس يكلف مبلغاً خيالياً

المصدر: د ب أ

يتطلع نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم إلى التعاقد مع المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ليقود اللاعب الجيل الجديد لفريق السيدة العجوز في المواسم المقبلة، حسبما أفاد تقرير نشرته صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية الرياضية اليوم السبت.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس يسعى لضم مبابي الذي يعتبره "رونالدو الجديد" لدعم هجوم الفريق بعدما نجح النادي خلال صيف هذا العام في ضم الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت أحد أفضل المدافعين الشبان في العالم حاليا.

ويدرك يوفنتوس أن الصفقة ستكلفه مبالغ طائلة لكن التقرير أشار أيضا إلى أن تكلفة مبابي على النادي الإيطالي ستكون أقل من نظيرتها التي تكبدها في صفقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018.

وكان سان جيرمان تعاقد مع مبابي من موناكو مقابل 180 مليون يورو، ما يعني أنه لن يفرط في اللاعب دون الحصول على هذا المبلغ على الأقل.

وأوضح التقرير أن المقابل المالي الذي سيحصل عليه سان جيرمان لن يقل عن 180 مليون يورو لكن التكلفة الإجمالية للصفقة ستزيد على ضعف هذا المبلغ خلال السنوات الخمس لعقد اللاعب.

وأشار إلى أن اللاعب سيحصل على 20 مليون يورو على الأقل كراتب سنوي ولكن هذا المبلغ سيصل إلى 40 مليون يورو سنويا من خلال الحوافز والمكافآت، ما يعني أن التكلفة الإجمالية للصفقة ستبلغ نحو 380 مليون يورو بمتوسط 76 مليون يورو للموسم الواحد فيما بلغت تكلفة الموسم الواحد على النادي في صفقة رونالدو 84 مليون يورو.