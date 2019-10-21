الإنتر يعبر ساسولو ويضيّق الخناق على يوفنتوس

المصدر: د ب أ

ضيق فريق إنتر ميلان الخناق على يوفنتوس في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل الفوز المثير على ملعب مضيفه ساسولو 4 /3 الأحد في المرحلة الثامنة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل روما مع سامبدوريا سلبيا وفوز أودينيزي على تورينو 1 / صفر وكالياري على سبال 2 / صفر وبارما على جنوه 5 / 1 وتعادل ميلان مع ليتشي 2 / 2.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس المتصدر، وظل ساسولو في المركز السادس عشر بعد أن تجمد رصيده عند ست نقاط.

وشهد الشوط الأول تسجيل أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في شوط المباراة الثاني.

وتقدم إنتر ميلان بهدف في الدقيقة الأولى عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، الذي عاد وأحرز الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

وتكفل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بتسجيل الهدفين الآخرين لإنتر في الدقيقتين 38 و45.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على لقاء روما ومضيفه سامبدوريا، وشهدت المباراة طرد جاستن كلويفرت لاعب روما في الدقيقة 86.

ورفع روما رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس كما رفع سامبدوريا رصيده إلى أربع نقاط في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثالثة، انتزع أودينيزي فوزا صعبا من ضيفه تورينو بهدف نظيف سجله ستيفانو أوكاكا في الدقيقة 42.

ورفع أودينيزي رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر، بفارق المواجهات المباشرة أمام تورينو صاحب المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز كالياري على سبال 2 / صفر.

وسجل هدفي كالياري رادجا ناينجولان وباولو فاراجو في الدقيقتين التاسعة و67.

ورفع كالياري رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد سبال عند ست نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الخامسة، اكتسح بارما ضيفه جنوه 5 / 1.

وتقمص أندرياس كورنلويس دور البطولة لبارما بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 42 والأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و50 ،وأضاف جاري كوشكا وديان كولوسيفسكي الهدفين الأخرين في الدقيقتين 38 و79.

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لجنوه أندريا بينامونتي في الدقيقة 52.

ورفع بارما رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد جنوه عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة السادسة، فرط ميلان في تقدمه مرتين وتعادل مع ضيفه ليتشي 2 / 2.

وتقدم ميلان بهدف سجله هاكان كالهانجولو في الدقيقة 20 وتعادل خواما باباكار لفريق ليتشي في الدقيقة 62 من متابعة لركلة جزاء أضاعها في ذات الدقيقة، ثم سجل كريستوف بيونتك الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 81 إلا أن ماركو كالديروني سجل هدف التعادل لفريق ليتشي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد فابيرو ليفيراني مدرب فريق ليتشي في الدقيقة 79.

ورفع ميلان رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني عشر، كما رفع ليتشي رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر.