زيدان: جاهزون لخوض الكلاسيكو في أي وقت

المصدر: د ب أ

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، أن فريقه سيكون جاهزا لخوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في أي وقت.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن، اليوم الجمعة، رسميا تأجيل المباراة التي كانت مقررة في 26 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الدوري الإسباني، واتفق الناديان على إقامتها يوم 18 ديسمبر المقبل.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي اليوم للحديث عن مباراة ريال مايوركا التي تقام غدا السبت :"لكل منا موقفه، ولكن الأساس هو أن تكون جاهزا عندما تلعب. هناك مناقشات كثيرة، وهذا أمر طبيعي، ولكن هذا أمر محوري. سنكون جاهزين للعب في الموعد الذي يتم تحديده من قبل أصحاب القرار. لدي تفضيلات ولكنني لن أكشف عنها. سنتأقلم مع ما يطلب منا".

وأكد :" لدينا مباراة كبيرة غدا وأكبر منها يوم الثلاثاء المقبل أمام جالطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا".

وبسؤاله عن الصورة التي التقطت له مع بوغبا في مدينة دبي الإماراتية، قال زيدان :"اللقاء كان صدفة بحتة، وحظينا بحدث جيد لأننا نعرف بعضنا لعدة سنوات. كان لقاء اجتماعيا. كنت متواجدا لحضور مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي. مزيج من عنصرين : الانسان والالكترونيات. الشيء المهم بالنسبة لي. هو رؤية الأشياء بعين الانسان. في النهاية، هذه أفضل طريقة لتقييم حالة اللاعب".

وعن مواجهة ريال مايوركا، قال زيدان :"إنها مباراة مهمة للغاية. نعلم أنه كان لدينا العديد من اللاعبين الذين تواجدوا مع منتخبات بلادهم وآخرون مصابون. في اليومين الماضيين استعدنا الجميع وسنركز على تقديم أفضل ما لدينا غدا".

وأكد :"سنواجه فريقا غير محظوظ في المركز الذي يتواجد به في جدول الترتيب".

وأضاف: "لن يسافر معنا لوكا مودريتش وجاريث بيل وتوني كروس ولوكاس فاسكويز. دائما ما تكون هناك مشاكل في هذا الصدد، وهو أمر صعب للمدرب. ولكن لدينا لاعبين جاهزين وسنحاول أن نقوم بعمل جيد في مباراة الغد".

وبسؤاله عن إمكانية قيام سيرخيو راموس باللعب في الأولمبياد، قال زيدان: "كل ما أريده هو إيجابيته ويمكنه فعل ما يريده. ليست أزمة بالنسبة لي. إذا أراد ان يذهب للأولمبياد مع إسبانيا، أعتقد أن هذا شيء مقبول. دائما يريد راموس مساعدة بلاده. أعتقد أنه شيء رائع".