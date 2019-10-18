"كلاسيكو الأرض" 18 ديسمبر

المصدر: رويترز

تقرر إقامة مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على ملعب برشلونة في 18 ديسمبر بدلا من الموعد السابق في 26 أكتوبر بعد اتفاق الفريقين على الموعد الجديد عقب تأجيل المباراة‭‭‬‬‬‬ ‬‬بسبب مخاوف أمنية في ظل أحداث العنف خلال مظاهرات في كاتالونيا.

وبعد مظاهرات ضخمة أعقبت سجن تسعة زعماء انفصاليين في كاتالونيا طلبت رابطة الدوري بشكل رسمي من الاتحاد الإسباني للعبة إعادة تحديد موعد المباراة.

ووافق الاتحاد الإسباني على الطلب اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن القرار متروك للناديين للاتفاق على موعد جديد للمباراة خلال مهلة تمتد حتى يوم 21 من الشهر الجاري. وذكر الفريقان اليوم الجمعة أنهما اتفقا على إقامة المباراة في 18 ديسمبر.

وقال ريال مدريد في بيان "في ضوء قرار إرجاء المباراة بين برشلونة وريال مدريد، الذي ينص على ضرورة اتفاق الناديين معا على موعد جديد، فإن ريال مدريد يعلن أن الموعد المقترح من الناديين هو 18 ديسمبر".

وفي بيان منفصل ذكر برشلونة أنه كان يفضل إقامة المباراة في موعدها الأصلي وعارض مقترحا من رابطة الدوري بنقل اللقاء إلى استاد سانتياغو برنابيو في نفس موعدها.

وأضاف برشلونة أن لديه "ثقة مطلقة في الطبيعة المسالمة لجماهير وأعضاء النادي" كما اعتذر لمشجعيه غير الراضين عن القرار، مشيرا إلى إمكانية استرجاع قيمة التذاكر المباعة".

وقال زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، إن فريقه يتقبل اللعب في أي توقيت كما وصف مشاهد العنف في قكاتالونيا بأنها "صعبة".

وفي خامس أيام الاحتجاجات احتشد مئات الآلاف من المؤيدين للاستقلال في مسيرات بمختلف أنحاء كاتالونيا مرددين شعار "الحرية للمعتقلين السياسيين". وذكرت شرطة الإقليم أن 16 شخصا اعتقلوا بأنحاء متفرقة في كاتالونيا بينما قال مسؤولون بقطاع الصحة إنه تم إسعاف 42 شخصا من إصابات.

ودعا بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الحالي ولاعب برشلونة السابق وأنجح مدرب في تاريخ النادي الكاتالوني، الدول الأوروبية للتدخل لحل الأزمة.

وقال في مؤتمر صحفي قبل توجه فريقه لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز "أدعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدة في حل النزاع بين كاتالونيا وإسبانيا. نحتاج وسيطا من الخارج يجلس مع الأطراف المعنية ويتحدث معها".