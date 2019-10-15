رونالدو يسجل رقماً قياسياً رغم الخسارة أمام أوكرانيا

المصدر: رويترز

ضمنت أوكرانيا التأهل لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم ‭2020 ‬بعد الفوز 2-1 على ضيفتها البرتغال في حين سجل كريستيانو رونالدو هدفه رقم 700 في مسيرته أمس الاثنين.

وقدمت أوكرانيا أداء رائعا في الشوط الأول استحقت به الفوز الذي منحها صدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة من سبع مباريات متفوقة بفارق ثماني نقاط على البرتغال بطلة أوروبا صاحبة المركز الثاني. لكن البرتغال لديها مباراة مؤجلة.

وتحتل صربيا المركز الثالث برصيد عشر نقاط من ست مباريات بعد الفوز 2-1 على ليتوانيا بفضل ثنائية ألكسندر ميتروفيتش.

وتملك لوكسمبورج أربع نقاط من ست مباريات بينما تتذيل ليتوانيا الترتيب بنقطة واحدة من سبع مباريات.

ومنح هدفا رومان ياريمتشوك وأندريه يارمولينكو التقدم 2-صفر لأوكرانيا في الشوط الأول قبل أن تحتسب ركلة جزاء للبرتغال في الشوط الثاني حصل على إثرها تاراس ستيبانينكو على بطاقة حمراء لحصوله على انذارين.

ونفذ رونالدو (34 عاما) الركلة بنجاح في الدقيقة 72 ليحرز هدفه 95 هدفا مع منتخب بلاده وأكمل 700 هدف بمسيرته بعد أن سجل 450 هدفا مع ريال مدريد و118 مع مانشستر يونايتد و32 مع يوفنتوس إضافة إلى خمسة أهداف مع سبورتينج.