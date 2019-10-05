بايرن يحتفظ بصدارة البوندسليجا رغم خسارته أمام هوفنهايم

المصدر: د ب أ

قن فريق هوفنهايم مضيفه بايرن ميونخ حامل اللقب درسا قاسيا وفاز عليه 2 /1 اليوم السبت في المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ورغم الهزيمة ظل بايرن ميونخ في صدارة البوندسليجا ولكن بفارق الأهداف فقط عن ثلاثة من أقرب ملاحقيه.

وفرط بوروسيا دورتموند في فرصة الصعود إلى المركز الثاني بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه فرايبورج 2 /2.

وفي باقي المباريات فاز ماينز على مضيفه بادربورن 2 /1 وتعادل باير ليفركوزن مع لايبزج 1 /1.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف فقط عن لايبزج وليفركوزن وفرايبورج.

وعلى ملعب اليانز ارينا تقدم سارجيس أداميان بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 54 لكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي رد بهدف التعادل لبايرن في الدقيقة 73 قبل أن يسجل أداميان الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الدقيقة 79.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، تقدم أكسيل فيتسل بهدف لدورتموند في الدقيقة 20 ثم رد لوكا فالدشميدت بهدف التعادل لفرايبورج في الدقيقة 55 لكن المغربي أشرف حكيمي تكفل بالهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة الأخيرة للمباراة سجل مانويل اكانجي لاعب دورتموند هدفا بطريق الخطأ في شباك فريقه منح به فرايبورج نقطة التعادل.

وعلى ملعب بينتيلير أرينا سجل روبن كايسون ودانيل بروسينسكي من ضربة جزاء هدفي ماينز في الدقيقتين الثامنة و32 وتكفل بن زيلينسكي بالهدف الوحيد لبادربورن في الدقيقة 14.

الفوز رفع رصيد ماينز إلى ست نقاط في المركز الثالث عشر وظل بادربورن في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وعلى ملعب باي ارينا تقدم ليفركوزن بهدف في الدقيقة 66 بواسطة كيفن فولاند لكن لايبزج أدرك التعادل في الدقيقة 78 عن طريق كريستوفر نكونكو.