ليفربول مهدد بغرامة أو استبعاده من بطولة الكأس

المصدر: د ب أ

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي إمكانية دفع غرامة بسبب إشراكه لاعبا لا تحق له المشاركة في مباراة الكأس أمام نادي الدرجة الثالثة ميلتون كينز دونز يوم الأربعاء الماضي.

وكانت المباراة انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين. ولم يتم الإعلان بعد عن هوية اللاعب المعني بهذه الواقعة.

وصرح نادي ليفربول لوكالة الأنباء البريطانية (برس اسوسيشن) اليوم السبت أنه علم بأمر الغرامة المحتملة وأنه يتعاون مع رابطة الدوري.

وكتبت الرابطة:" نبحث هذه المسألة في الوقت الراهن".

كان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، اختار تشكيلا شابا على نحو استثنائي في مباراة دونز، وضم التشكيل أربعة لاعبين دون العشرين.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إلى واقعة مماثلة عندما أشرك نادي سندرلاند لاعبا لا يحق له المشاركة في أربع مباريات دوري وفي مباراة للكأس، وكان هذا اللاعب هو الكوري الجنوبي دونج-ون تشي، المحترف حاليا في صفوف نادي ماينز الألماني.

وتم إلغاء احتساب النقاط التي حصدها النادي آنذاك لكن لم يتم استبعاده من بطولة الكأس.

يذكر أنه من المنتظر أن يلعب ليفربول أمام ارسنال في ثمن نهائي كأس انجلترا.