تغريم برشلونة 300 يورو فقط بسبب صفقة ضم غريزمان

المصدر: رويترز

فرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة قدرها 300 يورو فقط (328 دولارا) على برشلونة بسبب انتهاك حامل لقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم اللوائح خلال سعيه لضم أنطوان غريزمان مقابل 120 مليون يورو من أتلتيكو مدريد.

وانتقل المهاجم الفرنسي إلى برشلونة في يوليو بعد أن دفع العملاق الكتالوني قيمة الشرط الجزائي لناديه السابق. وشكا أتلتيكو من أن برشلونة تفاوض مع اللاعب وقت أن كان مرتبطا بعقد مع فريقه السابق.

وقالت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني في بيان اليوم الخميس إن برشلونة انتهك اللوائح لأنه تفاوض مع غريزمان وقت أن كان مرتبطا بعقد مع أتلتيكو دون إذن النادي. لكن اللجنة أعفت اللاعب من أي مسؤولية.