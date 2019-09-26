بويول يرفض تولي منصب المدير الرياضي لبرشلونة

المصدر: د ب أ

رفض المدافع الإسباني السابق كارليس بويول الأربعاء، قبول عرض ناديه السابق، برشلونة الإسباني، بتولي منصب المدير الرياضي للنادي الكتالوني، نظرا لانشغاله بمشروعاته الخاصة، والتي ستمنعه من تكريس نفسه بشكل حصري للمهمة الجديدة، على حد قوله.

وقال بويول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلال الأسابيع الأخيرة ذاعت بعض الأخبار التي تفيد بأنني سأتولى منصب المدير الرياضي لبرشلونة، ولهذا أشعر بأنه علي أن أخبر جميع عائلة برشلونة بأنني بعد تفكير كبير قررت رفض عرض النادي".

وأضاف بويول، قائلا: "لم يكن قرارا سهلا، حيث كنت أقول دائما إنني أرغب في العودة إلى ما أعتبره بيتي، ولكن عدة مشروعات خاصة، أجد نفسي غارقا فيها، تمنعني في هذه اللحظات من تكريس نفسي بالشكل الذي يتطلبه المنصب".

واختتم بويول، الذي اعتزل عالم كرة القدم في منتصف 2014 بعدما تعرض لعدة إصابات قاسية، قائلا: "أرغب في أن أعرب عن امتناني للنادي بعد أن وضع ثقته في وعرض علي هذا المنصب الذي يحمل الكثير من المسؤولية، أحييكم، وليحيا البرسا".