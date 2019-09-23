نيمار منقذاً لـ سان جيرمان للأسبوع الثاني توالياً

المصدر: رويترز

أحرز نيمار هدفا متأخرا ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 1-صفر على مستضيفه أولمبيك ليون ويحكم قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم الأحد.

وهزّ مهاجم البرازيل، الذي أحرز الهدف الوحيد في الانتصار على ستراسبورغ الأسبوع الماضي، الشباك قبل ثلاث دقائق من النهاية ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 15 نقطة من ست مباريات فيما ظل ليون في المركز التاسع متأخرا بسبع نقاط.

ويتأخر أنجيه، صاحب المركز الثاني الذي سحق سانت إيتيين 4-1 في وقت سابق الأحد، بثلاث نقاط عن الصدارة.

كما اكتفى ستاد رين بالتعادل 1-1 مع ضيفه ليل في وقت سابق من اليوم.