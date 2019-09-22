فيتيل يحقق فوزه الأول في الموسم

المصدر: د ب أ

حقق الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري انتصاره الأول هذا الموسم وتوج اليوم الأحد بسباق الجائزة الكبرى، الذي أقيم في سنغافورة ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وجاء تشارلز لوكلير زميله بفريق فيراري، والفائز بالسباقين الماضيين ببلجيكا وإيطاليا، في المركز الثاني، وتلاهما ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث.

وحرم فيتيل، بطل العالم أربع مرات، زميله لوكلير من تحقيق الانتصار الثالث على التوالي، لكن فريق فيراري حصد اليوم المركزين الأول والثاني للمرة الأولى منذ سباق المجر 2017 .

وغاب فريق مرسيدس عن المنصة للمرة الثانية فقط هذا الموسم، حيث أنهى سائقاه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس، السباق في المركزين الرابع والخامس، على الترتيب.

وحقق فيتيل اليوم الفوز الأول له منذ 13 شهرا، حيث كان آخر انتصار سابق له في سباق فورمولا-1 البلجيكي 2018 ، كما رفع عدد الانتصارات بشكل عام في مسيرته بفورمولا-1 إلى 53، وفاز بسباق سنغافورة على مضمار ياس مارينا للمرة الخامسة.

ولا يزال حامل لقب بطولة العالم البريطاني هاميلتون يتصدر الترتيب العام لفئة السائقين، ويتطلع إلى التتويج بطلا للعالم للمرة السادسة في مسيرته.