الأنتر يفوز بـ "ديربي الغضب"

المصدر: رويترز

فاز إنتر ميلان المتصدر 2-صفر على غريمه آي. سي ميلان باستاد سان سيرو السبت في "ديربي الغضب" ليحافظ على بدايته المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح إنتر، الذي لم يخسر في آخر سبع مباريات ضد ميلان، التسجيل بفضل تسديدة مارسيلو بروزوفيتش التي غيرت اتجاهها في الدقيقة 49.

وحسم روميلو لوكاكو الفوز قبل 12 دقيقة من النهاية بضربة رأس بعد تمريرة نيكولو باريلا العرضية من الجانب الأيسر ليهز الشباك للمرة الثالثة منذ انضمامه قادما من مانشستر يونايتد.

ويملك إنتر، الذي كاد أن يضيف الهدف الثالث عندما سدد ماتيو بولتانو في العارضة ثم مرة أخرى عندما رد القائم فرصة من أندريا كاندريفا، 12 نقطة من أربع مباريات متقدما بنقطتين على يوفنتوس حامل اللقب الذي انتصر 2-1 على ضيفه فيرونا في وقت سابق أمس.