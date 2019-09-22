سقوط مدوٍّ لبرشلونة في غرناطة

المصدر: د ب أ

واصل فريق برشلونة ترنحه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد خسارته أمام مضيفه غرناطة صفر / 2 خلال المباراة التي جمعتهما السبت في المرحلة الخامسة من المسابقة.

وتقدم غرناطة بهدف سجله رامون عزيز في الدقيقة الثانية، ثم أضاف ألفارو فاديو الهدف الثاني لغرناطة في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وتوقف رصيد برشلونة عند سبع نقاط في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط خلف غرناطة، الذي تصدر جدول الترتيب، مؤقتا، بفارق الأهداف أمام أشبيلية وأتلتيكو مدريد.

وتعد هذه الخسارة هي الثانية لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة، وبفارق نقطة خلف ريال مدريد غريمه التقليدي والذي يواجه أشبيلية اليوم الأحد.

فيما يعد هذا الفوز هو الثالث لغرناطة هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها.