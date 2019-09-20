فرستابن يتغلب على فيتل وهامليتون في تجارب سنغافورة

المصدر: رويترز

سجل ماكس فرستابن سائق رد بول أسرع زمن لفة في التجارب الحرة الأولى بسباق جائزة سنغافورة الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة متقدما على سيباستيان فيتل سائق فيراري.

وتصدر السائق الهولندي بزمن بلغ دقيقة واحدة و40.259 ثانية في أول يوم بالتجارب التي تستغرق 90 دقيقة واحتل فيتل المركز الثاني، الفائز أربع مرات في حلبة مارينا باي، بفارق 0.167 ثانية عن القمة.

وجاء متصدر الترتيب العام لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثالث بفارق 0.666 ثانية عن الصدارة.

وفاز هاميلتون، الذي يتفوق على زميله فالتيري بوتاس بفارق 63 نقطة في الترتيب العام مع تبقي سبعة سباقات، أربع مرات أيضا في سباق سنغافورة.

ويتطلع هاميلتون لإعادة مرسيدس إلى قمة منصة التتويج بعد هزيمتين متتاليتين أمام فيراري في بلجيكا وايطاليا.

واحتل بوتاس المركز الرابع لكنه تعرض لحادث حين فقد السيطرة على سيارة مرسيدس في المنعطف 19 واصطدم بالحواجز مما أدى إلى توقف التجارب لوقت قصير.

وحقق ألكسندر ألبون، في ثالث سباق له مع رد بول بعد الانتقال من تورو روسو، المركز الخامس أما نيكو هولكنبرج الذي قد يبتعد عن السباقات في الموسم المقبل فاحتل المركز السادس مع رينو متقدما على كارلوس ساينز ولاندو نوريس ثنائي مكلارين.

ونال دانييل كفيات المركز التاسع مع تورو روسو متقدما على زميله الفرنسي بيير جاسلي.

وكان شارل لوكلير، الفائز مع فيراري في سبا ومونزا، في المركز 19 لأنه قضى معظم حصة التجارب في المرآب بسبب مشاكل بصندوق التروس.

واحتل رد بول المركز الثاني في سنغافورة في آخر خمس سنوات.