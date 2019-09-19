زيدان يكشف السرّ وراء الهزيمة من سان جيرمان

المصدر: د ب أ

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم بأن فريقه افتقد "لكثير من الحدة في الأداء" ما أدى لهزيمته الثقيلة صفر / 3 أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي مساء الأربعاء في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأشار زيدان إلى أن فريقه لم يكن "على المستوى المرتفع" للمباراة. وأوضح : "افتقدنا لكثير من الحدة في الأداء. من الصعب أن تقدم المستوى الذي تحتاجه هذه المباريات عندما تفتقد شيئا. كل كرة مشتركة كانت من نصيب سان جيرمان. كنا نعلم قوة الفريق المنافس، وبدأنا المباراة بشكل جيد ولكننا افتقدنا بعد ذلك العديد من الأشياء".

وأضاف، في تصريحات إعلامية: "سنحت لنا فرصتان وكان يجب ترجمتهما إلى أهداف لكن الفريق المنافس أفسدهما".

وأكد زيدان: "كانت مباراة سيئة لنا. كان سان جيرمان أفضل منا. يجب أن نعترف بهذا. لم يفاجئنا مستوى سان جيرمان. لعبوا مباراة جيدة بينما كان أداؤنا أقل من مستوانا المعهود".

وعن مباراته المرتقبة أمام أشبيلية في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل، قال زيدان: "كل المباريات مهمة... والآن، نعلم أننا بحاجة للتفكير في مباراتنا المقبلة. دوري الأبطال بطولة بدأت. لسنا سعداء بالهزيمة ولكن يتعين علينا التفكير في المباراة التالية".