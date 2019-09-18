أولمبياكوس ينتفض ويتعادل 2-2 مع توتنهام

المصدر: رويترز

عدل أولمبياكوس تأخره بهدفين إلى تعادل 2-2 على أرضه أمام توتنهام وصيف بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم الماضي في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثانية اليوم الأربعاء.

وصعق توتنهام أصحاب الضيافة بهدفين في غضون أربع دقائق في منتصف الشوط الأول. فسجل الهدف الأول هاري كين من ركلة جزاء وضاعف لوكاس مورا الغلة.

وقلص دانييل بودينس الفارق قبل الاستراحة وعادل أولمبياكوس النتيجة في الدقيقة 54 بهدف من ركلة جزاء سددها ماتيو فالبوينا في شباك مواطنه الفرنسي الحارس هوجو لوريس.

وكان توتنهام الطرف الأخطر في المراحل الأخيرة لكن ديلي آلي وإيريك لاميلا أهدرا كل الفرص.