عمالقة الكرة: ميسي أفضل لاعب في التاريخ

المصدر: د ب أ

وصف نجم كرة القدم البرازيلي السابق رونالدينيو اللاعب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني بأنه "أعظم لاعب في التاريخ".

وقال رونالدينيو ، الذي زامل ميسي في برشلونة قبل سنوات ، : "ميسي هو اللاعب الأعظم في التاريخ بلا شك. ما من شخص حقق ما حققه ميسي. عندما يعتزل ميسي ، لن يكون هناك من يستحق ارتداء قميصه رقم 10 ".

ويتنافس ميسي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي على جائزة "الأفضل" لأحسن لاعب كرة قدم في العالم باستفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لعام 2019 .

وأشار نجم كرة القدم الإنجليزي السابق جاري لينيكر ، في تقرير نشره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء عن رأي عدد من النجوم الكبار في ميسي ، : "أعتقد أنه أفضل لاعب ارتدى حذاء رياضيا. ما زلت مذهولا بالكثير من الأشياء التي قدمها. يبدو وكأنه يشاهد مباراة كرة قدم من مكان علوي في نفس الوقت الذي يخوض فيه المباراة ، وهو أمر مربك".

وأضاف لينيكر : "الناس ينظرون إلى سجل ميسي التهديفي حيث يبلغ هدف لكل مباراة. ولكنه أيضا أفضل مراوغ بالكرة شاهدته في حياتي. إنه اللاعب الأكثر خيالا وابتكارا من كل اللاعبين الذين شاهدهم. أحد أفضل اللاعبين في تمرير الكرة. إذا وضعنا كل هذه الأمور سويا ، يكون لديك شخص ما ليس بشريا".

وأوضح المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيللو : "رونالدو لاعب كرة استثنائي ولكن ميسي عبقري. هناك ثلاثة عباقرة في كرة القدم : بيليه ومارادونا وميسي. في النهاية ، ميسي شيء آخر. يبتكر أشياء لا يراها الآخرون. رونالدو جعل نفسه بطلا ولكن ليس عبقريا".

وأوضح الفرنسي أنطوان جريزمان زميل ميسي حاليا في هجوم برشلونة : "بالنسبة لي ، هو اللاعب رقم 1 مثل ليبرون جيمس في كرة السلة. ليبرون هو واجهة كرة السلة والدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين. ميسي هو واجهة وصورة كرة القدم لأن لديه شيئا مختلفا عن الجميع. شيء تراه كل 30 عاما أو أكثر".

وقال تياغو سيلفا : "من الصعب للغاية اللعب أمام ميسي. مهما بذلت من جهد أمامه ، لا يمكن أن تتفهم الإمكانيات التي يحظى بها والفارق الذي يستطيع فعله. تعتقد أنه سيفعل شيئا لكنه يفعل شيئا آخر مفاجئا. لم أر بيليه أو زيكو أو مارادونا ، ولكن ميسي هو أفضل لاعب شاهدته".

وأوضح الإسباني تشافي هيرنانديز زميل ميسي السابق في برشلونة والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري : "ميسي لاعب لا يمكن إيقافه. لديه موهبة طبيعية تمنح للمختارين فقط. ربما يظهر لاعب آخر مثله في غضون 20 أو 30 عاما. إنه أفضل من أي لاعب دفاعا وهجوما. يتمتع بالسرعة والمهارة في المراوغة والتمرير. لم نجرب الاستعانة به كحارس مرمى ولكننا سنشاهد إذا لجأنا لهذا".

وأشار لاعب التنس السويسري الشهير روجيه فيدرر المصنف الأول على العالم سابقا : "أعشق مشاهدة ميسي وهو يلعب. ما أحبه أكثر من أي شيء هو عندما يستحوذ على الكرة ويدير جسمه باتجاه المرمى. وبعدها يكون مقبلا على تمرير الكرة أو المراوغة أو التسديد. هناك ثلاثة خيارات أمامه دائما. إنه واحد من عدد قليل من اللاعبين لديهم هذا. أعتقد أن ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وقال الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي : "ميسي لاعب استثنائي. إنه أعلى كثيرا من باقي اللاعبين".

وأشار الكاميروني الدولي السابق صامويل إيتو زميل ميسي سابقا في صفوف برشلونة : "بمجرد ما رأيته ، قلت للناس إنه في يوم ما سيبدو وكأن أي لاعب تواجد قبل ميسي كان يلعب رياضة مختلفة".