نيمار يقود سان جيرمان للانفراد بالصدراة رغم صافرات الاستهجان

المصدر: د ب أ

احتفل النجم البرازيلي الدولي الشهير نيمار دا سيلفا بعودته إلى صفوف فريقه باريس سان جيرمان بعد غياب دام لنحو أربعة شهور، وسجل هدفا في الوقت الضائع ليقود الفريق إلى الفوز الثمين والمتأخر 1 / صفر على ضيفه ستراسبورغ اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وانفرد سان جيرمان بصدارة جدول المسابقة مؤقتا رافعا رصيده إلى 12 نقطة وتجمد رصيد ستراسبورغ عند ثلاث نقاط، حيث مني بالهزيمة الثانية له مقابل ثلاثة تعادلات في المباريات الخمس التي خاضها بالمسابقة حتى الآن ولا يزال في مرحلة البحث عن الفوز الأول حتى الآن.

وشهدت المباراة اليوم عودة نيمار إلى صفوف سان جيرمان للمرة الأولى منذ مايو الماضي، حيث أبعدته الإصابات والجدل بشأن إمكانية انتقاله لناد آخر أو عودته لفريقه السابق برشلونة الإسباني عن الملاعب في الفترة الماضية.

وتوج نيمار عودته للمشاركة مع الفريق في المباريات بهدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ولقي النجم البرازيلي استقبالا بصافرات الاستهجان والاهانات من مشجعي الفريق.