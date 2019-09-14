بيلباو يفرط في اعتلاء صدارة الليغا بإهداره ركلة جزاء

المصدر: رويترز

أهدر كل من أتليتيك بيلباو ومستضيفه ريال مايوركا ركلة جزاء لتنتهي المواجهة بينهما بالتعادل السلبي الجمعة ليتأخر الفريق الزائر صاحب المركز الثاني بنقطة عن أتليتيكو مدريد المتصدر.

ولاحت أمام بيلباو فرصة ذهبية لخطف الفوز بعد أن حصل على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد عقب لمسة يد في المنطقة، لكن أريتز أدوريز أهدر ركلة الجزاء التي أنقذها الحارس مانولو رينا.

وكان مايوركا، الذي خسر مبارياته الثلاث السابقة في الدوري أمام بيلباو، الفريق الأخطر وكان يمكنه التسجيل في وقت سابق.

وسدد سالفا سيفيا في القائم في الدقيقة 76 وأهدر الفريق بعدها أخطر فرصة بعد أن أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وأخفق مايوركا الآن في هز الشباك في آخر ثلاث مباريات خاضها في الدوري.

ويملك بيلباو، الذي سدد أيضا في العارضة في الوقت المحتسب بدل الضائع، ثماني نقاط من أربع مباريات. ويتصدر أتليتيكو مدريد الترتيب بتسع نقاط من ثلاث مباريات ويحل ضيفا على ريال سوسيداد اليوم السبت.

ويملك ريال مدريد خمس نقاط ويواجه ليفانتي بينما يستقبل برشلونة الذي يتأخر عنه بنقطة منافسه فالنسيا.