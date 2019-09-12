بعد غيبوبة 6 سنوات.. الأسطورة شوماخر يستعيد وعيه في باريس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أمس في تقرير لها أن السائق الأسطورة الألماني مايكل شوماخر صاحب الـ 50 عاماً، بدأ في إدراك ما يدور من حوله، ويستفيق من الغيبوبة، إثر علاج جديد سري يعتمد على زراعة الخلايا الجذعية.

ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد التمريض الخاص بشوماخر، من دون أن تكشف عن اسمه، قوله لامرأة شابة داخل المستشفى: "هذا المريض هو شوماخر، أستطيع أن أؤكد أن شوماخر بات واعياً".

وأشارت الصحيفة إلى أن شوماخر قد دخل هذا المستشفى في باريس من قبل مرتين للعلاج، ولم يتم الكشف عن هويته، حيث كان يدخل تحت أسماء مستعارة.

وكان شوماخر قد دخل مستشفى "جورج بومبيدو" في باريس، وسيتلقى علاجا سريا خاصا بحالته الصعبة قبل ثلاثة أيام، ومن المنتظر أن يكون قد غادره مساء أمس، قبل أن تخرج أخبار عن بعض أفراد الطاقم الطبي في المستشفى تفيد بأن السائق الأسطوري بدأ في استعادة وعيه.

يذكر أن السائق الألماني شوماخر تعرض لحادث مروع أثناء ممارسته لرياضة التزلج على الجليد في جبال الألب الفرنسية يوم 29 ديسمبر 2013، مما أسفر عن إصابات بالغة للاعب لاسيما في الرأس، ودخل في غيبوبة طويلة، وفشلت كل المحاولات الطبية لإعادته لوعيه على مدار كل هذه السنوات.