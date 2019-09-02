باريس سان جيرمان يضم نافاس من ريال مدريد

المصدر: رويترز

قال باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم "الاثنين" إنه ضم الحارس كيلور نافاس من ريال مدريد بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وانضم نافاس إلى ريال مدريد في 2014 وكان الحارس الأساسي للفريق خلال الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية ما بين 2016 و2018 لكنه فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح البلجيكي تيبو كورتوا خلال الموسم الماضي.

وقال النادي الباريسي في بيان "يشعر باريس سان جيرمان بسعادة بالإعلان عن ضم الحارس كيلور أنطونيو نافاس جامبوا من ريال مدريد.

"الحارس الكوستاريكي وقع عقده لأربعة مواسم مع نادي العاصمة حتى 30 يونيو 2023. نافاس الذي يملك الجنسية الإسبانية هو أول لاعب من كوستاريكا ينضم إلى فريق الرجال في باريس سان جيرمان".

وفي الشهر الماضي أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه لا يريد رحيل نافاس لكن الفريق الإسباني سيضم الحارس ألفونس أريولا على سبيل الإعارة لمدة موسم من باريس سان جيرمان.

وقال نافاس"أنا سعيد للغاية بالتوقيع لباريس سان جيرمان. بعد تجربتي في إسبانيا أنا قادم إلى فرنسا بتوقعات كبيرة".

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بتسع نقاط من أربع مباريات.