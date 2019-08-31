أول تعليق من محمد النني بعد انضمامه لبيشكتاش التركي

المصدر: د ب أ

أكد المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي والمنتقل إلى بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة، أنه متحمس للغاية للعب في أحد أكبر الأندية التركية وأنه يطلع لتحقيق أهداف الفريق في الدوري التركي والدوري الأوروبي.

وقال النني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" اليوم السبت :"متحمس للغاية للانضمام إلى عملاق تركيا بيشكتاش، وأتطلع إلى تحقيق أهداف الفريق في الدوري التركي وفي أوروبا".

ووجه النني رسالة لزملائه السابقين في أرسنال :" إلى أعزائي في أرسنال وزملائي في الفريق، أتمنى كل التوفيق لكم لهذا الموسم وتأكدوا من أنني سأتابع تقدم الفريق من إسطنبول".