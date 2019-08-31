مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل مع ساوثامبتون

المصدر: رويترز

تواصلت البداية المهتزة لمانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله 1-1 أمام عشرة من لاعبي ساوثامبتون حيث ألغت ضربة رأس يانيك فسترجارد تقدم الزوار بتسديدة دانييل جيمس الرائعة اليوم السبت.

وبهذه النتيجة اكتفى يونايتد بجمع خمس نقاط من أربع مباريات بعد هزيمته الصادمة بملعبه 2-1 أمام كريستال بالاس بينما يملك ساوثامبتون، الذي استمر صيامه عن الانتصارات على أرضه أمام يونايتد للمباراة التاسعة، أربع نقاط.

وسجل جيمس جناح ويلز القادم من سوانزي سيتي هذا الصيف هدفه الثالث في مسيرته المبشرة مع يونايتد بتسديدة قوية في الدقيقة العاشرة.

وتراجع يونايتد بعد الاستراحة ونجح فسترجارد في إدراك التعادل في الدقيقة 58 حين ارتقى فوق المدافع فيكتور ليندلوف ليحول برأسه تمريرة كيفن دانسو العرضية إلى الشباك.

وتحصن أصحاب الضيافة في الدفاع خلال الدقائق الأخيرة بعد طرد دانسو في الدقيقة 73 لحصوله على الانذار الثاني لعرقلة سكوت مكتوميناي بينما منع أنجوس جان حارس ساوثامبتون محاولتين لماركوس راشفورد والبديل ميسون جرينوود قبل النهاية.