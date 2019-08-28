أسطورة برشلونة يحدد وجهة نيمار

المصدر: د ب أ

أكد النجم البرازيلي السابق، ريفالدو، اليوم "الأربعاء" أن ناديه القديم، برشلونة الإسباني، لن يفرط في التعاقد مع مواطنه نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ريفالدو: "برشلونة لن يفرط في نيمار، رغم كل ما حدث قبل بضعة أعوام، عندما غادر نيمار النادي، سيظل دائما صفقة كبيرة، سينجح بالتأكيد في إقناع الجماهير سريعا".

وأوضح ريفالدو أيضا أنه لا يتصور أن يرتدي نيمار قميص ريال مدريد، وأضاف قائلا: "لا أتصور أن ينتقل نيمار إلى ريال مدريد لأنه يريد العودة لبرشلونة والنادي يصب تركيزه في جعل رغباته حقيقة".

وأشار النجم البرازيلي السابق إلى أن برشلونة يتمسك بعودة نيمار بسبب كل ما قدمه الأخير للنادي الكتالوني ولمعرفته الجيدة باللاعبين الحاليين في الفريق والجماهير أيضا، بالإضافة إلى قدراته الفنية الكبيرة.

وتابع: "نيمار يرغب في العودة وحصد المزيد من الألقاب مع برشلونة".

وشدد ريفالدو أنه ليس من الضروري أن يرحل الفرنسي عثماني ديمبلي عن برشلونة إذا انضم نيمار إلى الفريق، وأوضح قائلا: "إذا عاد نيمار إلى برشلونة قد يخسر ديمبلي مكانه في الفريق، ولا أرى أن برشلونة سيستغنى عن ديمبلي بسبب مشكلاته البدنية المستمرة، عثماني لاعب كبير ويتمتع بقدرات فنية كبيرة".