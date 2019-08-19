رومينيجه يعلن عن "رضاه التام" عن سوق الانتقالات

المصدر: د ب أ

وخلال حفل تقديم المهاجم البرازيلي فيليب كوتينيو الذي ضمه بايرن من برشلونة بنظام الإعارة، قال رومينيجه في ميونخ اليوم الإثنين:" كل شيء جيد مع هذا المزيج، ونحن راضون تماما ومقتنعون بأننا بهذه القائمة التي صرنا نمتلكها الآن، سنلعب موسما جيدا وناجحا".

وأضاف رومينيجه:" كلنا جميعا في بايرن ميونخ راضون تماما عن سوق الانتقالات".

وعدَّ رومينيجه من بين الصفقات القادمة إلى بايرن، الفرنسيين لوكاس هرنانديز وبنيامين بافارد الفائزين مع منتخب بلادهما بكأس العالم، والكرواتي إيفان بيرسيتش الذي وصل مع منتخب بلاده إلى المركز الثاني في مونديال روسيا 2018، والبرازيلي كوتينيو الفائز مع منتخب بلاده بكأس كوبا أمريكا، بالإضافة إلى الموهبة الصاعدة الفرنسي ميكائيل جويزانس والألماني فيت أرب.

وعن ضم كوتينيو تحديدا، قال رومينيجه:" هذا ما أردنا فعله بشكل ملح، وهو ضم لاعب نجم للهجوم في بايرن ميونخ، وهذا ما نجحنا فيه بضم كوتينيو".