الإصابة تحرم ريال مدريد من جهود هازارد أمام سيلتا فيجو

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم "الجمعة" أن مهاجمه البلجيكي ايدن هازارد لن يخوض مباراة الفريق الأولى في نسخة الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني أمام سيلتا فيجو غداً "السبت" بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

وقال نادي ريال مدريد في بيان: "بعد الفحوصات التي أجريت بعد مران "الجمعة" للاعبنا ايدن هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، ثبت وجود إصابة في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر."

وينضم هازارد بذلك إلى قائمة المصابين في ريال مدريد، والتي تشمل الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي والمهاجم البرازيلي رودريجو، بالإضافة إلى ماركوس أسينسيو الذي سيغيب لفترة طويلة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

