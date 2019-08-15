ميسي يغيب عن المواجهة الافتتاحية أمام بيلباو

المصدر: رويترز

قال ارنستو بالبيردي مدرب برشلونة إنه لن يخاطر بالدفع بالمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غير الجاهز بدنيا في أولى مباريات الفريق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في الموسم الجديد أمام اتليتيك بيلباو "الجمعة" واستمر في موقفه الرافض للتعليق على مسألة إعادة ضم نيمار من باريس سان جيرمان.

وتعرض القائد ميسي هداف برشلونة التاريخي لإصابة في ربلة الساق خلال مران الفريق قبل جولته القصيرة في الولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد. ومن وقتها لم يعد بشكل كامل إلى التدريبات قبل توجه العملاق الكتالوني لمواجهة اتليتيك بيلباو.

وظهر ميسي في مقاطع فيديو "الخميس" وهو يعدو في تدريبات فردية على الرمال لكن بالبيردي استبعد فكرة المغامرة بلياقة ميسي.

وأوضح في مؤتمر صحافي "لا نرغب أبدا في المخاطرة بأي لاعب فما بالك بلاعب مثل ليو. "لم يعد بعد إلى التدريبات الجماعية للفريق".

وأنفق برشلونة أكثر من 200 مليون يورو على الصفقات الجديدة بما في ذلك ضم الهولندي فرينكي دي يونج والفرنسي أنطوان جريزمان لكن التكهنات لا تزال قائمة بشأن احتمال عودة البرازيلي نيمار بعد أن غادر صفوف برشلونة قبل عامين إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية بلغت بلغ 222 مليون يورو (246 مليون دولار).

ورفض المدرب الإجابة على أسئلة بشأن رغبة النادي في عودة نيمار وأعرب عن أسفه لأن فترة الانتقالات في اسبانيا لا تنتهي قبل انطلاق الموسم الجديد كما يحدث في إنجلترا.