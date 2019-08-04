السيتي يحرز لقب درع المجتمع بعد الفوز على ليفربول

المصدر: رويترز

أحرز مانشستر سيتي لقب درع المجتمع لكرة القدم بعد الفوز 5-4 على ليفربول بركلات الترجيح وعقب التعادل 1-1 في استاد ويمبلي اليوم الأحد.

وتقدم رحيم سترلينج، لاعب ليفربول السابق، بهدف لسيتي بطل الثلاثية المحلية الموسم الماضي في الدقيقة 12 وأدرك المدافع البديل جويل ماتيب التعادل لبطل أوروبا بضربة رأس في الدقيقة 77.

ورد إطار المرمى محاولتين من ثنائي ليفربول محمد صلاح وفيرجيل فان ديك في الشوط الثاني كما سدد سترلينج كرة في القائم.

وأنقذ كايل ووكر مدافع سيتي كرة من على خط المرمى في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع بعد ضربة رأس من صلاح.

وسجل سيتي ركلات الترجيح الخمس بنجاح بينما أهدر جورجينيو فينالدم لاعب ليفربول.