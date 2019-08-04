إيفرتون يتعاقد مع كين مهاجم يوفنتوس

المصدر: رويترز

قال إيفرتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إنه تعاقد مع المهاجم الواعد مويزي كين (19 عاما) من يوفنتوس بطل ايطاليا لمدة خمس سنوات.

وقال يوفنتوس إن لاعب منتخب ايطاليا انتقل إلى إيفرتون مقابل 27.5 مليون يورو (30.54 مليون دولار) يمكن دفعها خلال ثلاث سنوات مالية مع إضافة 2.5 مليون يورو إذا تحققت شروط محددة.

وقال كين في بيان "أنا فخور جدا وأتشرف بارتداء قميص إيفرتون وسأبذل أقصى ما بوسعي مع هذا الفريق".

وأضاف "كنت مقتنعا بالتوقيع لأن إيفرتون يتطلع للمستقبل وأنا أيضا وأعرف حجم النادي صاحب الطموح الكبير وسأعمل جاهدا للمساعدة في تحقيق ما نريده".

وسجل كين، أول لاعب من مواليد عام 2000 يشارك مع يوفنتوس وخاض مباراته الأولى مع الفريق حين كان يبلغ 16 عاما، ستة أهداف في الدوري الايطالي في الموسم الماضي وساهم في تحقيق اللقب للمرة الثامنة على التوالي.

كما أحرز هدفين مع ايطاليا في ثلاث مباريات منذ انطلاقته الدولية العام الماضي.

وقال ماركو سيلفا مدرب إيفرتون "التعاقد مع مهاجم كان من أولويات النادي هذا الصيف. مويزي لاعب قوي وسريع ويتمتع بقدرات عديدة جيدة ولا يزال يبلغ 19 عاما".

وتابع "إنه موهوب ومستعد للعمل وتحسين تشكيلتنا وسيمنحنا حلولا مختلفة".

وأصبح كين خامس صفقات إيفرتون في فترة الانتقالات الحالية بعد ضم لاعبي الوسط أندريه جوميز وفابيان ديلف وجان-فيليب جبامين وحارس المرمى يوناس لوسل.

ويبدأ إيفرتون، صاحب المركز الثامن في الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة كريستال بالاس يوم السبت القادم.