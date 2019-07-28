إسبانيا تتوّج بكأس أوروبا للشباب

المصدر: د ب أ

توج المنتخب الإسباني بلقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 19 عاما عبر الفوز على نظيره البرتغالي 2 /صفر السبت في المباراة النهائية للبطولة المقامة في أرمينيا.

وتقمص فيران توريس دور البطولة وسجل هدفي الفوز للماتادور الإسباني في الدقيقتين 34 و51.

وتوج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الأولى منذ 2015 والمرة الثامنة في تاريخه.

ويمتلك منتخب إسبانيا الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة، حيث فاز الفريق باللقب سبع مرات من قبل في أعوام 2002 و2004 و2006 و2007 و2011 و2012 و2015.

وبلغ منتخب إسبانيا المباراة النهائية عبر الفوز في دور المجموعات على أرمينيا 4 /1 والتعادل مع البرتغال 1 /1 والفوز على إيطاليا 2 /1 ثم الفوز على فرنسا في المربع الذهبي 4 /3 بركلات الجزاء الترجيحية.

أما البرتغال، فبلغت النهائي بعد الفوز في دور المجموعات أمام إيطاليا 3 /صفر ثم التعادل مع إسبانيا 1 /1 والفوز على أرمينيا 4 /صفر قبل أن يفوز الفريق على ايرلندا 4 /صفر في المربع الذهبي.