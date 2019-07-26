ألبيروتو سورو ينضم إلى ريال مدريد

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ريال سرقسطة الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة انتقال لاعبه البرتو سورو إلى صفوف نظيره ريال مدريد لمدة خمس سنوات مقابل 2.5 مليون يورو.

وأوضح سرقسطة من خلال موقعه الرسمي على الانترنت أن سورو"20 عاماً" سيصل إلى مدريد غداً السبت للخضوع للفحوصات الطبية داخل النادي الملكي، كما أكد أن اللاعب سيظل ضمن صفوفه خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وكشفت صحيفة "أ س" الإسبانية أن ناديي سرقسطة وريال مدريد توصلا لاتفاق بشأن انتقال المهاجم الإسباني الشاب لصفوف الأخير قبل شهر ونصف، إلا أن إتمام الصفقة بشكل نهائي تعثر بعض الشيء خلال الفترة الماضية بسبب الطلبات المالية المبالغ فيها من قبل وكيل أعمال اللاعب.

هذا بالإضافة إلى إصرار سورو على البقاء بين صفوف سرقسطة خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة بدلا من اللعب بين صفوف الفريق الرديف لريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كل هذه الأمور تم حسمها خلال الأيام الأخيرة ليعلن سرقسطة اليوم رسميا إتمام الصفقة بنجاح.