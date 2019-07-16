أتلتيكو مدريد أكثر أندية العالم ربحية من صفقات بيع اللاعبين

المصدر: د ب أ

ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية الاثنين أن صفقة بيع المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هي الأغلى في تاريخ نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم وأن النادي المدريدي أصبح بعد هذه الصفقة أكثر أندية العالم دخلا خلال السنوات العشر الأخيرة.

وانتقل غريزمان من أتلتيكو مدريد إلى صفوف برشلونة مقابل 120 مليون يورو، سيحصل منهم نادي ريال سوسيداد على 24 مليون يورو نظير حق رعاية اللاعب المذكور كونه نشأ بين صفوف قطاع الناشئين الخاص به قبل أن ينتقل للنادي المدريدي.

يذكر أن أتلتيكو مدريد طالب برشلونة بدفع 80 مليون يورو إضافية، حيث إنه يرى أن قيمة الشرط الجزائي التي كان يتضمنها عقد غريزمان والتي تقدر بـ 200 مليون يورو، هي التي كانت سارية وقت وصول المفاوضات بين النجم الفرنسي والنادي الكتالوني إلى اتفاق نهائي.

وتضمن عقد غريزمان مع أتلتيكو مدريد شرطا جزائيا يقدر بـ 200 مليون يورو، ولكنه تقلص، طبقا لبنود التعاقد، إلى 120 مليون يورو في أول يوليو الجاري، وهو الوقت الذي أعلن فيه برشلونة رسميا وجود مفاوضات بينه وبين نجم منتخب فرنسا.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن أروقة إدارة أتلتيكو مدريد شهدت صيفا محموما خلال الفترة الماضية، بعد قيامها ببيع العديد من لاعبي الفريق لصفوف أندية أخرى، مثل غريزمان ولوكاس هيرنانديز ورودريجو مورينو وجيلسون مارتينيز وفييتو وبرنارد مينساه.

وأوضحت الصحيفة أن رحيل اللاعبين المذكورين أنعش خزينة أتلتيكو مدريد بـ 311 مليون يورو تقريبا، ليتفوق على ناديي بنفيكا وتشيلسي، أقرب ملاحقيه في جدول ترتيب الأندية الأكثر دخلا من وراء صفقات بيع اللاعبين في موسم الانتقالات الحالي.

وألمحت "أ س" إلى أن موسم الانتقالات الحالي ليس استثنائيا بالنسبة لأتلتيكو مدريد، الذي اعتاد طوال سنوات على تحقيق أرباح كبيرة من وراء بيع لاعبيه.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن أتلتيكو مدريد باع خلال السنوات العشر الأخيرة 212 لاعبا، مقابل مليار يورو تقريبا.