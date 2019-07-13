صفقة غريزمان تثير الحماس والنشوة في برشلونة وكتالونيا

المصدر: د ب أ

أثارت صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ، والتي طال انتظارها ، حالة من الحماس في برشلونة وإقليم كتالونيا حتى قبل تقديم اللاعب رسميا إلى وسائل الإعلام والجماهير غدا الأحد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية الرياضية المقربة من نادي برشلونة ، في عنوانها اليوم السبت ، "الآن ، نعم !" وذلك بحروف ضخمة إضافة لصورة كبيرة لغريزمان بقميص برشلونة.

كما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية ، التي تصدر في برشلونة أيضا ، : "أخيرا ، غريزمان !".

كما نشر النادي الكتالوني مقطع فيديو يقول فيه غريزمان : "في النهاية ، أصبح طريقنا واحدا. سأدافع عن قميص برشلونة بكل إخلاص".

ويوقع غريزمان على عقد انتقاله رسميا إلى برشلونة غدا الأجد قبل تقديمه إلى الجماهير ووسائل الإعلان.

ويبدأ اللاعب بعد غد الاثنين تدريباته مع الفريق استعدادا للموسم الجديد الذي يسعى خلاله برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني والعمل على استعادة لقبي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

وتمت صفقة انتقال غريزمان إلى برشلونة بعد أسابيع من الجدل حول اللاعب الذي سعى من قبل للانتقال إلى برشلونة في 2018 لكنه الغى الانتقال في اللحظة الأخيرة.

ويوقع غريزمان على عقد لمدة خمس سنوات مع برشلونة حتى 2024 علما بأن الشرط الجزائي في العقد سيكون 800 مليون يورو مقابل 700 مليون يورو في عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز نجوم برشلونة.

واحتج أتلتيكو مدريد ، في بيان له ، على صفقة انتقال لاعبه غريزمان إلى برشلونة مشيرا إلى أن المقابل المالي البالغ 120 مليون يورو ليس كافيا للاستغناء عن اللاعب الذي يمتد عقده مع الفريق حتى 2023 .

وذكر أتلتيكو أن غريزمان وبرشلونة اتفقا على الصفقة قبل شهر عندما كانت قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب 200 مليون يورو قبل أن تتراجع القيمة إلى 120 مليون يورو في أول يوليو الحالي.

وقال إنريكيو سيريزو رئيس نادي أتلتيكو : "النادي أصدر هذا البيان لأنه يمتلك الدليل".

ولم يكشف أتلتيكو حتى الآن عن خطواته بشأن هذا الأمر. وقال سيريزو : أشعر بخيبة الأمل تجاه سلوك اللاعب. أراد الرحيل عن صفوف الفريق وأبلغنا بهذا في الدقيقة الأخيرة".