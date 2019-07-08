البرازيل بطلةً لكوبا أمريكا للمرة التاسعة

المصدر: د ب أ

توج المنتخب البرازيلي بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه عبر نسخة 2019 التي استضافها على أرضه، بعدما تغلب على منتخب بيرو 3 / 1 الأحد في المباراة النهائية للبطولة على ملعب استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو.

وسجل إيفرتون (r15) وغابريال جيزوس (r45+3) وريشارليسون (r90 من ركلة جزاء) أهداف البرازيل، وباولو غيريرو (r44 من ركلة جزاء) هدف البيرو.

وكانت البرازيل سحقت البيرو بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة (الأخيرة) من دور المجموعات.

وهو اللقب التاسع للبرازيل في البطولة القارية والأول منذ ظفرها بلقب 2007 في فنزويلا.