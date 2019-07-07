شاهد.. طرد تاريخي لميسي أمام منتخب تشيلي

المصدر: د ب أ

شهدت مباراة المنتخبين الأرجنتيني والتشيلي في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل أول حالة طرد للنجم الأرجنتيني في مباراة رسمية مع منتخب بلاده.

وطرد ميسي وجاري ميديل مدافع منتخب تشيلي في الدقيقة 37 بعد تعدي ميديل على ميسي عقب كرة مشتركة بينهما خلال هجمة سريعة للتانجو الأرجنتيني الذي كان متقدما 2 / صفر في لك الوقت.

وهذه هي البطاقة الحمراء الأولى، التي يحصل عليها ميسي في مباراة رسمية مع منتخب الأرجنتين، حيث سبقتها واقعة طرد واحدة له مع الفريق، وذلك في المباراة الودية أمام المنتخب المجري في العام 2005، حيث طرد ميسي بعد 40 ثانية فقط من بداية اللقاء.