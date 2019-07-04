لامبارد مديراً فنياً لتشلسي

المصدر: د ب أ

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي تعيين فرانك لامبارد كمدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد مدته ثلاث سنوات، بعد الحصول على موافقة ديربي كاونتي لرحيله.

ووقع لامبارد، هداف تشلسي عبر التاريخ، على عقود تدريب تشيلسي ثلاثة سنوات بعدما اتفق النادي مع ديربي كاونتي على الشروط المالية.

وقال لامبارد للموقع الرسمي لنادي تشلسي على الانترنت :"فخور جدا لأنني سأعود لتشيلسي كمدير فني. الجميع يعرف مدى حبي لهذا النادي والتاريخ الذي تقاسمناه، ولكن سيكون تركيزي على وظيفتي الحالية والاستعداد للموسم المقبل".

وأضاف :"أنا هنا لأعمل بكد، وجلب المزيد من النجاح للنادي ولا يمكنني الانتظار للبدء".

وقضى لامبارد، لاعب خط الوسط السابق، 13 عاما مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا في 2012، بجانب العديد من الألقاب المحلية، وهو أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 211 هدفا سجلها في 648 مباراة شارك بها.

وكان لامبارد قاد فريق ديربي كاونتي للعب في الأدوار الفاصلة المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في موسمه الأول كمدير فني.

وسيتولى لامبارد تدريب تشيلسي خلفا لماوريسيو ساري، الذي قاد تشلسي في الموسم الماضي قبل العودة مرة أخرى لإيطاليا.