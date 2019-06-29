"مباراة الحلم".. التانغو والسامبا وجهاً لوجه في قبل نهائي كوبا أمريكا

المصدر: د ب أ

تأهل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي فى بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) بعد تغلبه على منتخب فنزويلا 2 / صفر الجمعة في دور الثمانية من البطولة.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف سجله لاوتارو مارتينيز في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وصعد المنتخب الأرجنتيني لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، فيما تأهل المنتخب الفنزويلي لهذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط.

وضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع المنتخب البرازيلي في الدور قبل النهائي.

وكان المنتخب البرازيلي صعد للدور قبل النهائي بتغلبه على باراغواي 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.