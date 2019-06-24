كولومبيا تطيح بباراغواي وتصعد بأوروغواي وبيرو لدور الـ 8 بكوبا أمريكا

المصدر: د ب أ

وجه المنتخب الكولومبي لكرة القدم إنذارا جديدا إلى منافسيه في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) وحقق الفريق انتصاره الثالث على التوالي بالتغلب على منتخب باراغواي 1 / صفر الأحد في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة المقامة حاليا بالبرازيل.

وحافظ المنتخب الكولومبي على العلامة الكاملة وعزز رصيده في صدارة المجموعة، حيث رفعه رصيده إلى تسع نقاط، مؤكدا بهذا أنه أحد المرشحين بقوة للفوز باللقب في هذه النسخة بعد 18 عاما من التتويج بلقبه الوحيد السابق في هذه البطولة.

وتجمد رصيد باراغواي عند نقطتين وتراجع الفريق إلى المركز الثالث، ليمنح بهذا بطاقة التأهل إلى الدور الثاني (دور الثمانية) لمنتخب بيرو صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط.

كما حسمت هزيمة باراغواي تأهل منتخب أوروغواي إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة مباراته غدا الاثنين أمام منتخب تشيلي حيث يحتل منتخب أوروجواي المركز الثاني في المجموعة الثالثة بفارق نقطتين خلف نظيره التشيلي.

ورغم تجمد رصيده عند نقطتين، ما زالت الفرصة سانحة أمام باراغواي لبلوغ دور الثمانية بشرط انتهاء مباراة اليابان والإكوادور في المجموعة الثالثة غدا بالتعادل، حيث انحصر المقعد الأخير بدور الثمانية بين المنتخبات الثلاثة.

وأنهى المنتخب الكولومبي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جوستافو كوييار في الدقيقة 31.

وفشل منتخب باراغواي في تعديل النتيجة خلال الشوط الثاني ليودع البطولة صفر اليدين.