البرازيل تسحق بيرو بـ "الخمسة" وتبلغ دور الثمانية

المصدر: رويترز

حسمت البرازيل فوزها مبكرا بثلاثة أهداف في الشوط الأول في مرمى بيرو قبل أن تنهي المباراة منتصرة 5-صفر السبت لتبلغ دور الثمانية بكأس كوبا أمريكا لكرة القدم.

واستعادت البرازيل بريقها وتقدمت صاحبة الأرض في الدقيقة 12 عبر كاسيميرو، وضاعف روبرتو فيرمينو الفارق بعد ذلك بسبع دقائق بعد خطأ من الحارس بيدرو جاليسي.

وجعل إيفرتون النتيجة 3-صفر بتسديدة منخفضة في الدقيقة 32، ثم أضاف داني ألفيس الهدف الرابع في الدقيقة 53 بعد هجمة رائعة.

واختتم البديل ويليان أهداف البرازيل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90.

وبعد فوز فنزويلا 3-1 على بوليفيا، ضمنت البرازيل صدارة المجموعة الأولى وستلعب ضد فريق من بين أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث باستاد جريميو أرينا يوم الخميس.

وتلعب فنزويلا صاحبة المركز الثاني ضد ثاني المجموعة الثانية الجمعة باستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وسيكون على بيرو انتظار هل كان الحصول على أربع نقاط كافيا لبلوغ الدور الثمانية كأحد أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.