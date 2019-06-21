رئيس الفيفا يمنح إيران مهلة لدخول النساء إلى الملاعب

المصدر: د ب أ

منح السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الاتحاد الإيراني للعبة مهلة حتى 15 يوليو المقبل، لضمان إتاحة دخول النساء إلى استادات كرة القدم وحضور مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وفي خطاب وجهه إلى مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني، أكد إنفانتينو أنه "في الوقت الذي ندرك فيه التحديات والحساسيات الثقافية، علينا ببساطة أن نواصل التقدم في هذا الاتجاه."

وأضاف "سأكون ممتنا للغاية إذا أبلغتم الفيفا، في أقرب وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتخطى 15 يوليو 2019، بالخطوات الملموسة التي يتخذها الاتحاد الإيراني لكرة القدم والسلطات الإيرانية من أجل ضمان السماح للنساء الإيرانيات والأجنبيات بشراء التذاكر وحضور مباريات التصفيات."

وتجدر الإشارة إلى أن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ستنطلق في سبتمبر المقبل.

ويطبق حظر دخول النساء إلى استادات الكرة في إيران منذ عام 1981.