جماهير "برنابيو" تخذل هازارد بهذا الهتاف

المصدر: البيان الالكتروني

شهد تقديم اللاعب البلجيكي إيدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الجديد، الخميس، تواجد الآلاف من جماهير الفريق الملكي في ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقدم ريال مدريد لاعبه الجديد لوسائل الإعلام وجماهير الفريق، مساء الخميس، في قاعة مؤتمرات ملعب الملكي، بالإضافة إلى نزوله إلى الملعب لأول مرة بقميص الريال.

وكان هازارد انتقل إلى فريق ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعقد يستمر لـ 5 أعوام حتى 2024.

وتقدر قيمة صفقة هازارد بحوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى العديد من المتغيرات، التي جعلت النجم البلجيكي هو الأغلى في تاريخ ريال مدريد.

وأثناء تقديم هازارد نجم الفريق الملكي الجديد في ملعب "سانتياجو برنابيو" طالبت الجماهير المتواجدة التي قدرت بعشرات الآلاف، بصفقة جديدة من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

ونادت الجماهير المتواجدة بهتاف مثير "نريد مبابي"، في إشارة منهم إلى اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، بحسب "آس" الإسبانية.

وكان هذا الهتاف هو بطل واقعة تقديم هازارد، حيث حثت الجماهير رئيس النادي الملكي على سرعة التحرك لضم الفرنسي الشاب في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعد اللاعب الفرنسي الشاب مبابي، أحد أبرز النجوم في العالم في الوقت الحالي، وحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد في كأس العالم 2018، وكأس كوبا التي تقدم لأفضل لاعب شاب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" في حفل الكرة الذهبية.