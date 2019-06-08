هازارد سيتقاضى أعلى راتب في ريال مدريد

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت صحف التفاصيل المادية لانتقال النجم البلجيكي إيدن هازارد إلى ريال مدريد الإسباني، الذي ضاعف راتب نجم تشلسي، وجعله النجم الأعلى دخلا في ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "إيفننغ ستاندارد" إن راتب هازارد الأسبوعي تضاعف من 200 ألف جنيه إسترليني (225 مليون يورو) إلى 400 ألف جنيه إسترليني (450 ألف يورو)، مما يعني أن النجم البلجيكي سيتقاضى قرابة 22 مليون يورو سنويا.

وأصبح هازارد الأعلى دخلا في ريال مدريد، ليزيح الويلزي غاريث بيل عن صدارة اللائحة، إذ يتقاضى راتبا قدره 17 مليون يورو سنويا، وخلفه القائد سيرخيو راموس براتب 12 مليون يورو، متساويا مع الألماني توني كروس، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلن النادي "الملكي" مساء الجمعة انتقال هازارد إلى صفوفه رسميا في صفقة بقيمة 100 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2024.

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