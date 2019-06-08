رسمياً.. البلجيكي هازارد مدريدي حتى 2024

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة ضم المهاجم الدولي البلجيكي إدين هازار من تشلسي الإنجليزي لخمسة مواسم حتى نهاية يونيو 2024.

ولم يكشف النادي الملكي قيمة صفقة انتقال هازار (28 عاما)، الذي خاض مباراته الأخيرة مع فريق "البلوز" في نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وفاز فيها على جاره أرسنال 4-1، لكن حسب الصحافة الإسبانية تتجاوز 100 مليون يورو.

وكانت "البيان" قد كشفت أول أمس نقلا عن تقارير صفحية أن إدارة ريال مدريد الإسباني توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في تشيلسي الإنجليزي حول انتقال البلجيكي إيدين هازارد نجم البلوز إلى صفوف أصحاب ملعب "سانيتاغو برنابيو".

وكان الدولي البلجيكي قال بعد فوز تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي على أرسنال بنتيجة 4-1:"أعتقد أنه الوداع، لكن في كرة القدم لا تعرف أبداً ما سيحدث".

وشارك صاحب الـ 28 عاماً هذا الموسم مع أصحاب ملعب "ستامفورد بريدج" في 52 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالها 21 هدفاً وصنع 17 آخر، منها 16 هدفاً بالدوري.

يُذكر أن إيدين هازارد قد انتقل إلى تشيلسي في صيف 2012 قادماً من فريق ليل الفرنسي مُقابل مبلغ 35 مليون يورو.