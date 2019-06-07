هولندا تقلب الطاولة على انجلترا لتلتقي البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

المصدر: د ب أ

تأهل منتخب هولندا لنهائي النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه 3 / 1 على نظيره الإنجليزي بعد الوقت الإضافي، الخميس، في قبل نهائي المسابقة، الذي أقيم في مدينة غيماريش البرتغالية.

وتأهل المنتخب الهولندي لمواجهة البرتغال، التي تأهلت إلى المباراة النهائية على حساب سويسرا، في المباراة التي تقام الأحد المقبل على ملعب "دراجاو" في مدينة بورتو البرتغالية، فيما يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره السويسري، في مباراة تحديد المركز الثالث في اليوم ذاته.

وتقدم الإنجليز بهدف في الدقيقة 30 من ركلة جزاء عن طريق ماركوس راشفورد، قبل يعدل المدافع ماتياس دي ليخت النتيجة في الدقيقة 72، ثم سجل المهاجم كوينسي برومس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 96 و113 من زمن المباراة.