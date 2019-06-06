رونالدو يتوهج ويصعد بالبرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية

المصدر: د ب أ

سجل كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود المنتخب البرتغالي لفوز على ضيفه السويسري 3 /1 الأربعاء في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتأهل المنتخب البرتغالي بطل أوروبا إلى نهائي دوري الأمم في انتظار الفائز من مباراة إنجلترا مع هولندا.

وتقدم رونالدو بهدف للبرتغال في الدقيقة 25 ثم تعادل ريكاردو رودريجيز لسويسرا في الدقيقة 57 من ضربة الجزاء أثارت بعض الجدل.

وتوهج رونالدو بشكل مذهل في الدقائق الأخيرة وسجل الهدفين الثاني والثالث للبرتغال في الدقيقتين 88 و90.

وأهدر شيردان شاكيري لاعب ليفربول الإنجليزي فرصة محققة لسويسرا في الدقيقة الثالثة بعدما انفرد تماما بالمرمى البرتغالي، لكنه سدد في النهاية في أحضان الحارس روي باتريشيو.

وانتظر منتخب البرتغال حتى الدقيقة 11 لشن أول هجمة حقيقية على المرمى السويسري حيث تهيأت الكرة لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية زاحفة لكنها ضلت طريقها للشباك.

ولاحت فرصة جديدة لسويسرا بعد مضي ربع ساعة، عندما ارسل شاكيري عرضية متميزة أمام المرمى مباشرة إلى جوسيب درميتش الذي فشل في الوصول إلى الكرة وهو على بعد ست ياردات فقط من المرمى.

وتقدم رونالدو بهدف للبرتغال في الدقيقة 25 من ضربة حرة مباشرة من مسافة 25 ياردة ، حصل عليها بنفسه وسددها قوية بقدمه اليمنى لتسكن الزاوية اليسرى للحارس السويسري يان سومر.

وحاول منتخب سويسرا أن يتماسك سريعا ويعيد تنظيم صفوفه أملا في معادلة النتيجة لكنه عجز عن اختراق الدفاع البرتغالي الصلب.

وفي آخر ربع ساعة من الشوط الأول كثف منتخب البرتغال من هجماته السريعة سعيا وراء تسجيل الهدف الثاني والاقتراب خطوة كبيرة من النهائي، ولكن لاعبي أصحاب الأرض فشلوا في استغلال الفرص الوفيرة التي لاحت للفريق.

وكاد جوسيب درميتش أن يدرك التعادل لسويسرا قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن العارضة وقفت له بالمرصاد.

وضاعت فرصة محققة للفريق البرتغالي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق جواو فيلكس الذي تلقى تمريرة رائعة من رونالدو وضعته في مواجهة المرمى تماما لكنه تباطئ في التسديد لتضيع الفرصة.

وكان رونالدو قريبا من تسجيل الهدف الثاني له ولبلاده بعد مضي خمس دقائق من الشوط الثاني عبر تسديدة قوية بقدمه اليسرى لكنها ضلت طريقها للشباك.

وفي واقعة غريبة لجأ الحكم الألماني فيليكس بريتش لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) مرتين في غضون دقيقة واحدة، حيث ألغى ضربة جزاء كان قد احتسبها للبرتغال بعد عرقلة بيرناردو سيلفا من قبل فابيان شاير وفي الوقت ذاته احتسب ضربة جزاء لسويسرا بعد عدة دقائق من عرقلة أحد لاعبي الفريق داخل منطقة الجزاء وذلك بعد احتجاج لاعبي الفريق الضيف.

وسجل ريكاردو رودريجيز هدف التعادل لسويسرا من ضربة الجزاء في الدقيقة 57.

وخلال الدقائق التالية فرض المنتخب البرتغالي سيطرته على مجريات اللعب ووصل للمرمى السويسري بشكل متكرر، لكنه افتقد إلى الدقة في اللمسة الأخيرة.

وفي المقابل، اعتمدت المنتخب السويسري على الهجمات المرتدة السريعة التي كادت أن تهدي الفريق هدف التقدم في أكثر من مناسبة لولا سوء الحظ أحيانا وفي أحيانا أخرى بسبب تألق الدفاع البرتغالي.

وخطف رونالدو الهدف الثاني له وللبرتغال قبل دقيقتين من نهاية المباراة بعد تمريرة رائعة من الناحية عن طريق برناردو سيلفا قابلها نجم يوفنتوس بتسديدة من لمسة واحدة بقدمه اليمنى في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة أحرز رونالدو هدفه الثالث (هاتريك) بعدما تلاعب بمدافع سويسرا وسدد كرة مذهلة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء إلى داخل شباك الفريق الضيف.